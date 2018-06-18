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موريتانيا ..توقعات بتعليق الإنترنت الخلوي أيام “الباكلوريا”
ينتظر أن تقطع شركات الاتصال الثلاث فى موريتانيا اليوم الاثنين خدمة الانترنت الخلوي ، لمدة 6 ساعات يوميا ، طيلة أيام الباكلوريا .
وتقطع شركات الاتصال الانترنت الخلوي بأوامر من السلطات الموريتانية للحد من ظاهرة “الغش” فى امتحان شهادة الدروس الإعدادية،و امتحان الباكالوريا.
و أبدى مدونون عبر وسائل التواصل الاجتماعي امتعاضهم من قطع خدمة الانترنت عن الهاتف النقال ، لكن شركات الاتصال ، قالت إن سلطة تنظيم الاتصالات طلبت قطع الانترنت طيلة أيام الباكلوريا.
وتنطلق اليوم على عموم التراب الموريتاني مسابقة شهادة ختم الدروس الثانوية الثانوية .