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موريتانيا ..توقعات بتعليق الإنترنت الخلوي أيام “الباكلوريا”

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 2 ساعتين
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ينتظر أن تقطع شركات الاتصال الثلاث فى موريتانيا اليوم الاثنين خدمة الانترنت الخلوي ، لمدة 6 ساعات يوميا ، طيلة أيام الباكلوريا .

وتقطع شركات الاتصال الانترنت الخلوي بأوامر  من السلطات الموريتانية للحد من ظاهرة “الغش” فى امتحان شهادة الدروس الإعدادية،و امتحان الباكالوريا.

و أبدى مدونون عبر وسائل التواصل الاجتماعي امتعاضهم من قطع خدمة الانترنت عن الهاتف النقال ، لكن شركات الاتصال ، قالت إن سلطة تنظيم الاتصالات طلبت قطع الانترنت طيلة أيام الباكلوريا.

وتنطلق اليوم على عموم التراب الموريتاني مسابقة شهادة ختم الدروس الثانوية الثانوية .

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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