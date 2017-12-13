موريتانيا توقع اتفاقيات للعمالة مع منظمة العمل العربية



وقعت موريتانيا اليوم الاربعاء مع منظمة العمل العربية على اتفاقيتين، تتعلقان بالبيانات الخاصة بالعمالة والتنسيق في سوق العمل بين الوزارة والمنظمة ، و جدولة تسديد متأخرات المساهمة الموريتانية في المنظمة .



ووقع الإتفاقية عن الجانب الموريتاني وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة كمبا با ، وعن المنظمة المدير العام فايز على المطيري.



وجرى التوقيع على الاتفاقيتين بحضورالأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة أحمد ولد محمد محمود ولد الديه والمدير العام للعمل حمود ولد اطفيل وأعضاء وفد منظمة العمل العربية الذي يزور موريتانيا حاليا.