موريتانيا توقع اتفاقية بقيمة 900 مليون أوقية

وقع وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي اليوم الخميس مع الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا لوران مسلاتي على اتفاقية تمويل مشروع الدعم الجهوي لمبادرة الري في الساحل بغلاف مالي بلغ 900 مليون أوقية جديدة.

ويعتبر الدعم مبادرة جهوية لدعم الزراعة المروية في دول الساحل، تأتي تنفيذا لالتزام رؤساء دول منظمة السيلس أثناء قمتهم المنعقدة بمدينة داكار سنة 2013 بدعم الزراعة المروية في منطقة الساحل.

وأشاد وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي بمستوى الشراكة القائمة بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي، معبرا عن امتنان بلاده للوكالة الدولية للتنمية على “هذا الدعم القيم”.

وأضاف ولد اجاي أن موريتانيا تتوفر على أكثر من 135 ألف هكتار قابلة للري، وتمتلك موارد مائية سطحية هامة و شعبا ذات قدرة كبيرة على دفع النمو، مؤكدا أنه رغم تلك المقدرات الهامة ظلت مساهمة القطاع الزراعي عموما في الاقتصاد الوطني دون الطموحات، “إذ لا يزال رهينا للتقلبات المناخية ولا زالت الواردات الغذائية مثلا تستنزف أكثر 300 مليون دولار أمريكي من العملة الصعبة سنويا” حسب تعبير الوزير.