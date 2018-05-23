موريتانيا توقع اتفاقية لاستقدام بعثات طبية من الصين

وقعت موريتانيا اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع جمهورية الصين الشعبية، تتعلق بتنظيم استقدام بعثات طبية صينية إلى موريتانيا.

ووقع الاتفاقية التي تأتي في إطار تخليد خمسينية التعاون بين موريتانيا والصين، الأمين العام لوزارة الصحة احمد ولد اجه، والسفير الصيني المعتمد لدى موريتانيا ازهانغ اجيانغو.

وأشاد الأمين العام لوزارة الصحة الموريتانية، احمد ولد اجه، خلال توقيع الاتفاقية، بمستوى التعاون بين موريتانيا والصين في المجال الصحي، معربا عن امتنانه للجانب الصيني “لكل ما قدمه وسيقدمه من دعم في مجالات التعاون المختلفة عموما وفي المجال الصحي خصوصا”.