موريتانيا: توقع باستمرار انخفاض درجات الحرارة

توقعت نشرة الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية اليوم الاثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة على عموم التراب الموريتاني، خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.

و ستكون درجات الحرارة منخفضة أساسا على طول الساحل، و إينشيري، و تيرس زمور، و آدرار، مع رؤية متأثرة بفعل الأتربة في تكانت و اترارزة و ستكون السماء غائمة على جنوب البلاد.

أما في العاصمة نواكشوط، فسيتواصل انخفاض درجات الحرارة نسبيا، مع رياح ضعيفة إلى معتدلة مع سماء صافية إلى قليلة الغيوم.

وتوقعت الهيئة أن تكون اخفض نسبة لدرجة الدرجات في مدينة بئر أم غرين شمالي موريتانيا، حيث ستبلغ ستة درجات.

وستكون في ازويرات مابين 07 درجات و 20 درجة في القصوي، وفي مدينة أطار ستسجل درجة حرارة مابين عشر درجات و 25 درجة في القصوي.

أما في نواذيب فستجل غدا درجة حرارة مابين 13 و 22 درجة، وفي العاصمة نواكشوط ستكون أدني درجات الحرارة عند 12 درجة، وأقصاها عند 26 درجة.

وفي مدينة ألاك جنوب شرقي موريتانيا فستتراوح درجات الحرارة مابين ستة عشر درجة، وتسعة وعشرون درجة ، وهي نفس الدرجة المتوقعة في مدينة روصو جنوبي البلاد.

وتوقعت الارصاد الجوية أن تسجل درجة الحرارة بمدينة كيهيدي في أدني مستوياتها 19 درجة وفي أقصاها 30 درجة، على أن تختلف في مدينة سيليبابي عاصمة كيدي ماغة، لتصل في أدناها 20 درجة وفي أقصاها 34 درجة.

وفي ولايات الشرق وتحديدا في مدينة كيفة عاصمة العصابة ستتراوح درجات الحرارة ما بين 16 و 29 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة في مدينة النعمة بأقصي الشرق الموريتاني، فستتراوح مابين 16 درجة و 28.

وفي وسط البلاد توقعت الارصاد الجوية أن تبلغ درجات الحرارة في مدينة تجكجة 12 درجة في ادناها و 26 درجة في أقصاها.