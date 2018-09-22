أخبار

موريتانيا توقع على “إعلان لشبونه” لإشراك الشباب

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 ساعة
0

وقعت موريتانيا أمس الجمعة على وثيقة إعلان لشبونة المتضمن لتوصيات عملية من شانها ترقية وتثمين الموروث الثقافي المشترك لدول المجموعة وإشراك الشباب في هذا العمل الثقافي.
ووقع وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد الأمين ولد الشيخ على الوثيقة بالعاصمة البرتغالية، في إطار مشاركته في الاجتماع الثاني لمجموعة دول 5+5.
وتهدف الاتفاقية لإشراك الشباب بصفته جيل المستقبل الذي يعول عليه في تحريك الثقافة وإعطائها المكانة المطلوبة.

و يركز الإعلان على أهمية دور الشباب في تعزيز الحوار كعامل لتقارب الشعوب والثقافات.

وعقد وزير الثقافة على هامش الاجتماع ، لقاءات ثنائية في مجال التعاون الثقافي مع كل من وزير الثقافة البرتغالي ووزير الثقافة الجزائري.

اظهر المزيد
Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

مقالات ذات صلة

منذ 7 ساعات
245

مالي.. احتجاجات وعنف عشية تنصيب كيتا (صور)

منذ 13 ساعة
762

أمام المحكمة العليا.. شاي في انتظار « العدالة »

منذ 13 ساعة
229

مالي.. الخارجية الآمريكية تتطلع لنتفيد اتفاق الجزائر

منذ 14 ساعة
91

تنزانيا.. حملة اعتقالات بعد مقتل العشرات في غرق عبارة