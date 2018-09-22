موريتانيا توقع على “إعلان لشبونه” لإشراك الشباب

وقعت موريتانيا أمس الجمعة على وثيقة إعلان لشبونة المتضمن لتوصيات عملية من شانها ترقية وتثمين الموروث الثقافي المشترك لدول المجموعة وإشراك الشباب في هذا العمل الثقافي.

ووقع وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد الأمين ولد الشيخ على الوثيقة بالعاصمة البرتغالية، في إطار مشاركته في الاجتماع الثاني لمجموعة دول 5+5.

وتهدف الاتفاقية لإشراك الشباب بصفته جيل المستقبل الذي يعول عليه في تحريك الثقافة وإعطائها المكانة المطلوبة.

و يركز الإعلان على أهمية دور الشباب في تعزيز الحوار كعامل لتقارب الشعوب والثقافات.

وعقد وزير الثقافة على هامش الاجتماع ، لقاءات ثنائية في مجال التعاون الثقافي مع كل من وزير الثقافة البرتغالي ووزير الثقافة الجزائري.