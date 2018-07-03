موريتانيا توقع على اتفاقيات فى عدة مجالات مع فرنسا

وقعت موريتانيا أمس الاثنين مع فرنسا على اتفاقيتين، الأولى فى مجال التهذيب والتكوين المهني والزراعة و الثانية فى مجال الطاقة .

ووقع الاتفاقية الأولى عن الجانب الموريتاني المختار ولد اجاي وزير الاقتصاد والمالية وعن الجانب الفرنسي جان ايف لورديان وزير الشؤون الخارجية.

ووقع الاتفاقية الثانية عن الجانب الموريتاني وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح وعن الجانب الفرنسي رئيس شركة توتال افريقيا كي موريس.

وتم توقيع الاتفاقيات على هامش مأدبة أقامها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وحضر المأدبة وزير الدفاع الوطني جالو ممدو باتيا و وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي ، محمد ولد عبد الفتاح ، وزير البترول والطاقة والمعادن ومدير ديوان رئيس الجمهورية احمد ولد باهيه والفريق محمد ولد الشيخ محمد احمد، قائد الأركان العامة للجيوش وأعضاء بعثة الشرف الموريتانية المرافقة للرئيس الفرنسي .