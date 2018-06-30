موريتانيا توقع على 11 اتفاقية مع الاتحاد الإفريقي

وقعت موريتانيا والاتحاد الإفريقي أمس الجمعة على ١١اتفاقية وبروتوكول لتنشيط التعاون بينهما.

وجرى توقيع الاتفاقيات من طرف كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون اسماعيل ولد الشيخ أحمد والدكتورة نميرة نجم المستشارة القانونية للاتحاد الإفريقي.

ووقع الجانبان على اتفاقية بشأن إنشاء المركز الإفريقي لتطوير الأسمدة ، والميثاق الإفريقي للسلامة الطرقية ، وبروتوكول تعديل المادة ١٠(٤)من دستور اللجنة الافريقية للطيران المدني لسنة ٢٠٠٩ ، وميثاق النهضة الثقافية الإفريقية والاتفاقية الإفريقية لحماية الطبيعة والمصادر الطبيعية

كما تم التوقيع على الميثاق الإفريقي للنقل البحري و النظام الأساسي للمعهد الإفريقي لتنمية الموارد المعدنية وبروتوكول محكمة العدل بالاتحاد الإفريقي و بروتوكول حول النظام الأساسي للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان و دستور المنظمات والجمعيات الإفريقية لترقية التجارة ، والميثاق الإفريقي لتطبيق قيم المبادئ العامة والإدارة.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون اسماعيل ولد الشيخ احمد في كلمة بالمناسبه أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يدل على التزام موريتانيا بتنشيط العمل الإفريقي المشترك وتوسيع دائرة الشراكة خدمة للتنمية.

وبدورها ثمنت المستشارة القانونية للاتحاد الإفريقي توقيع موريتانيا على هذا الكم من الاتفاقيات مع الاتحاد معبرة عن تطلعها للتصديق السريع عليها بما يمكنها من الدخول حيز التطبيق.