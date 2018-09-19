موريتانيا.. الأمطار توقف حركة قطارات معادن الحديد

توقفت حركة قطارات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” في موريتانيا اليوم الخميس، في شمال البلاد بسبب الأمطار، التي خلفت أعطابا في السكة الحديدية.

وتسببت الأمطار الغزيرة في منطقة “شوم” بولاية آدرار بجرف عدة مقاطع من السكة التحديدة، التي تربط مدينة ازويرات بمدينة نواذيبو شمالي البلاد.

وتمتد السكة الحديدية على مسافة أزيد من سبعمائة كلمتر، وتقوم قطارات اسنيم بنقل خامات الحديد من ازويرات بولاية تيرس زمور إلى موانئ نواذيبو قبل تصديرها إلى الخارج.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، بالعمل على تصليح الأعطاب الناتجة عن الأمطار في السكة الحديدية، لكي تتمكن من مواصلة تصدير إنتاجها من الحديد الذي يساهم بنسبة معتبرة، في الاقتصاد الموريتاني.