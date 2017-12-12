موريتانيا: توقيف أربعة معلمين في احتجاج للعقدويين



أوقفت الشرطة الموريتانية، صباح اليوم الثلاثاء في مدينة أطار شمالي موريتانيا، أربعة معلمين خلال احتجاج نظمه المدرسون العقدويون أمام المديرية الجهوية للتعليم في المدينة.



ويحتج المعلمون العقدويون على نتائج امتحان نظم مؤخرا لاختيار مجموعة من المدرسين العقدويين، في ولاية آدرار.



وأوقفت الشرطة أربعة من المحتجين من أصل ستة اتهموا بالمشاركة في محاولة للاعتداء على المدير الجهوي للتعليم في الولاية خلال احتجاجهم، الذي نتج عنه إصابة أحد المعلمين في الرأس، أثناء محاولته الحيلولة دون وصول المحتجين لمكتب المدير الجهوي.



ويتهم المدرسون العقدويون الجهات المعنية بانتهاج الزبونية والوساطة في اعتماد نتائج الامتحان الذي اقصاهم، متهمين المكتتبين الجدد بالافتقار للخبرة في المجال.

