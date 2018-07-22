موريتانيا.. ثلاثة مفقودين في حادث بحري قبالة نواذيبو

فقد ثلاثة صيادين في مياه المحيط الأطلسي قبالة شواطئ مدينة نواذيبو شمالي موريتانيا، بعد اصطدام زورقهم مع سفينة للصيد الصناعي.

وحسب مراسل صحراء ميديا في مدينة نواذيبو فقد تمكنت زوارق صيد كانت بالجوار، من إنقاذ أربعة صيادين كانوا على متن نفس الزورق.

وماتزال عملية البحث عن الصيادين المفقودين جارية، من قبل ذويهم وبعض الصيادين العاملين في المنطقة دون أن يعثروا حتي الآن على جثثهم.

وأفاد المراسل أن الصيادين التقليديين طالبوا السلطات المعنية، بالتدخل لتنظيم حركة سفن الصيد العملاقة، ومعاقبة تلك التي تتواجد في غير مناطقها، وهو مايعرض الزوارق الصغيرة للخطر في ظل ضيق منطقة الصيد التقليدي المخصصة لهم .

وتعرض زورق لحادث مماثل قبل أربعة أيام، راح ضحيته خمسة صيادين، بعد اصطدام زورقهم بسفينة أوقفها خفر السواحل الموريتاني لاحقا، بعد احتجاج الأهالي أمام مبني ولاية داخلت نواذيبو .