موريتانيا.. ثمانية قتلى وتسعة جرحي في حادث سير قرب بوتلميت

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم اليوم السبت، وجرح تسعة آخرون في حادث سير على الطريق الرابط بين العاصمة الموريتانية نواكشوط، ومدينة بوتلميت.

ووقع الحادث على بعد 17 كلمتر من مدينة بوتلميت (اتجاه نواكشوط)؛ بعد تصادم باص صغير لنقل الركاب وسيارة نقل صغيرة (رينو) كانا يسلكان طريق الأمل، وهو الطريق الأطول في موريتانيا، ويربط بين العاصمة وعدة ولايات في الشرق والوسط الموريتاني.

وبحسب مصادر طبية، فإن الحصيلة الأولية للحادث بلغت ثمانية قتلي وتسعة جرحي ، إصاباتهم متفاوتتة الخطورة، وتم نقلهم لمستشفي “حمد” بمدينة بوتلميت لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر التي تحدثت لصحراء ميديا فإن أربعة جرحي وصفت جراحهم بالخطيرة، تم رفعهم إلي نواكشوط لتلقي العلاج.

وهذا هو ثاني حادث يقع اليوم السبت على نفس الطريق، بعدما اودي حادث مماثل صباح اليوم بحياة سيدة، وجرح آخرين جراح أحدهم خطيرة.