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موريتانيا.. جامعة شنقيط العصرية تقيم أمسية لتأبين أمينها العام

Cheikh Med Horma منذ 1 دقيقة
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نظمت جامعة شنقيط العصرية وجمعية آمال للكتاب، مساء اليوم الثلاثاء، أمسية تأبينية ترحما على الفقيد محمد المصطفى ولد سيد أحمد، رحمة الله عليه، وهو الأمين العام للجامعة الذي وافاه الأجل المحتوم في 30 يوليو المنصرم.

وحضر الأمسية التي أقيمت في مقر جامعة شنقيط العصرية بتفرغ زينه، جمع من أساتذة الجامعة والباحثين والمفكرين وحملة مشعل الثقافة والعلم النافع.

وتحدث في بداية الأمسية الدكتور محمد المختار ولد اباه رئيس الجامعة، مبرزا مناقب الفقيد ودوره العلمي الرائد في النهوض بجامعة شنقيط العصرية وأداء واجبها العلمي الرائد على أكمل وجه.

وتعاقب بعد ذلك على الخطابة عدد من أصدقاء الفقيد متحدثين عن مناقبه وأخلاقه العالية وعلمه الوفير.

وتليت بعد ذلك عدد من المراثي الفصيحة والشعبية التي تناولت مختلف خصال الفقيد وحياته العلمية واستقامته.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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