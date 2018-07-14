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موريتانيا.. حادث سير يودي بحياة سيدة ويخلف عدة مصابين

Cheikh Med Horma منذ 1 دقيقة
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توفيت سيدة موريتانية زوال اليوم السبت في حادث سير وقع على الطريق الرابط ما بين مدينتي المذرذرة وتيكنت، جنوبي موريتانيا.

وقال شهود عيان لـ « صحراء ميديا » إن الحادث خلف عدة مصابين آخرين، بالإضافة إلى السيدة التي توفيت على الفور في مكان الحادث.

وأضاف الشهود أن الحادث وقع عندما انقلبت سيارة عدة مرات من دون معرفة الأسباب، وتوقفت بعيداً عن الطريق.

وارتفعت أعداد ضحايا حوادث السير في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ترجعه السلطات إلى عدم احترام قوانين السير، بينما تتحدث منظمات مجتمعية عن سوء وضعية الطرق.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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