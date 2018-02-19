موريتانيا: حرائق حي “الورف” تتجدد والسكان يحتجون

احتج اليوم الاثنين بنواكشوط عشرات من سكان الحي المعروف شعبيا ب”الورف” على ما قالوا إنه تجاهل نداء استغاثة لإخماد حريق شب فى الحي ليلة البارحة.

واتهم مصدر سكان الحي التابع لمقاطعة الميناء بتجاهل نداءاتهم مع بداية الحريق الذى تضررت منه 38 أسرة .

ووفقا للسكان لم تسجل أي خسائر بشرية، لكن ” تلافى الخسائر المادية كان متاحا لو أن المصالح تجاوبت مع الاستغاثة”، وفق تعبيرهم.

وأغلق المحتجون الطريق المؤدية لميناء نواكشوط لساعة، قبل أن تتدخل فرقة من الدرك الوطني لتفتح الطريق من جديد.

وكان الحي ذاته قد شهد عام 2013 حريقا هائلا أتى على معظم المساكن فيه، وطالب السكان إثر ذلك الرئيس الموريتاني بتخطيط الحي.