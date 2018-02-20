موريتانيا.. حركة “إيرا” تتهم مدير الأمن بقمع أنشطتها

قالت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية <<إيرا>> ، إن مدير الأمن الوطني، محمد ولد مكت أ،عطى تعليماته فجر اليوم الثلاثاء لأفراد الشرطة ب”التنكيل بالمتظاهرين” ، أثناء الوقفات المتتالية ، التى تنظمها الحركة ، غير المرخصة .

وأوضجت الحركة فى بيان لها أن الشرطة تدخلت بالقمع وهاجمت المشاركين فى المسيرة، ما أدى لجرح العشرات ، واعتقال 12 شخصا ، حسب البيان.

واتهمت الحركة مدير الأمن بإعطاء الأوامر لقمع المتظاهرين ، مشيرة إلى أنهم تحصلوا على معلومات من بعض قادة الشرطة المتعاطفين مع الحركة ، تثبت وقوفه خلف القمع، حسب بيانها.

وأكدت <<إيرا>> أنها ستظل وفية لخيارها الذي لا رجعة فيه و حقها في التظاهر السلمي طبقا لمقتضيات القوانين الموريتانية و المواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، وفق البيان.

ودعت الحركة كل القوى الحية الوطنية الى القطيعة مع “روح الانهزامية و التضحية و الوقوف سلميا و بكل حزم في وجه مصادرة الحقوق و الحريات و إذلال الشعب” ، حسب ما ورد فى البيان.

وتظاهرت حركة <<إيرا>> فى ، مقاطعة عرفات لليوم الثالث على التوالي ،ضد غلاء أسعار المواد الاساسية التي شهدت في الآونة الاخيرة ارتفاعا جنونيا غير مبرر و كذا عجز السلطات الحاكمة في البلد عن مواكبة موجة الجفاف و المجاعة التي تضرب البلاد، وفق الحركة.