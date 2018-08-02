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موريتانيا.. حركة “نستطيع” تدين اعتقال مرشحها للبرلمان

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 6 دقائق
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أعلنت حركة “نستطيع” الشبابية، أن رئيسها ومرشحها للبرلمان، ضمن اتفاق سياسي مع حزب الجيل الجديد، محمد ولد الشيخ، أعتقل من طرف أمن الدولة في ظروف وصفتها “بالغامضة”.

وقال بيان للحركة اليوم الخميس إن “أفرادا من أمن الدولة قاموا بتفتيش منزل مرشحها للبرلمان مساء أمس الأربعاء، بمنطقة تفرغ زينة دون مذكرة توقيف واقتياده الى مكان مجهول”.

وأضافت الحركة أنها ستدخل في “اعتصام مفتوح امام مفوضية شرطة تفرغ زينة رقم واحد، للضغط من أجل معرفة مصير المرشح والافراج الفوري عنه”.

وكان ولد الشيخ قد أكد من خلال صفحته على فيس بوك أمس الأربعاء، وجوده في مفوضية تفرغ زينة، “لسبب يجهله”، مضيفا أن “الملف ما يزال يطبخ لمضايقة أبناء موريتانيا الصادقين عن خدمتها”، حسب نص التدوينة

ويعمل ولد الشيخ كأستاذ للإعلام بدولة قطر، ويترشح للبرلمان عن اللائحة الوطنية لحزب الجيل الجديد في إطار اتفاق سياسي مع الحركة الشبابية.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

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