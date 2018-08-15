موريتانيا.. حريق يخلف خسائر بقيمة 20 مليون أوقية

شب حريق ليل الثلاثاء/الأربعاء، في محل تجاري بمقاطعة السبخة في ولاية نواكشوط الغربية، من دون أن يخلف أي خسائر بشرية، ولكنه تسبب في خسائر مادية معتبرة، وفق مصادر قريبة من ملاك المحل.

وقدرت هذه المصادر الخسائر بحوالي عشرين مليون أوقية، قبل أن تتدخل سيارات الإطفاء لإخماده.

وقالت المصادر نه لم تسجل أي خسائر في الأرواح أو أي إصابات بين صفوف العاملين في المحل.

ورجحت المصادر التي تحدثت لـ “صحراء ميديا” أن يكون الحريق ناتجا عن تماس كهربائي، أدى إلى اشتعال النيران في المحل التجاري لتقضي على جل بضائعه.

وأضافت المصادر أن سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية، وصلت متأخرة، ووجدت صعوبة في الوصول في الوقت الماسب إلى المكان، الواقع في سوق يحتل الباعة معظم طرقاته.