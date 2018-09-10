أعلنت منسقية حزب التحالف الشعبي التقدمي في مدينة ازويرات، مساء اليوم الاثنين، دعمها لتحالف المعارضة الذي يخوض الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية أمام الشيخ ولد بايه، مرشح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

المنسقية التي تمثل الحزب المعارض الذي حل في المرتبة الثالثة خلال الشوط الأول، أعلنت في مؤتمر صحفي أنها تدعم تحالف حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية « تواصل »، وحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية حركة التجديد.

وقالت منسيقية الحزب إن موقفها « يأتي انطلاقا من مبادئ الحزب السياسية، والأهداف التي رسمها في الحملة الانتخابية الأخيرة، والساعية إلى التصدي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، ومنعه من الحصول على أغلبية برلمانية، والوقوف في وجه المأمورية الثالثة ».

وأضاف بيان المنسقية أن « هذا الموقف ينسجم مع نداء التغيير الذي تطالب به هيئات الحزب ورفعه سكان ازويرات بصفة خاصة »، وفق تعبيرها.

وما تزال شكوك تثار حول موقف حزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يرأسه مسعود ولد بلخير، رغم الموقف الصريح الذي أعلنته منسقيته في ازويرات.

وقال القيادي في الحزب السغير ولد العتيق في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: « تريثوا ايها الإخوة فالشائعات لن تؤثر على اتخاذ القرار.. لم يتخذ حتى الآن أي موقف بشأن الشوط الثاني ».

وتلوح في الأفق بوادر أزمة داخل الحزب الذي عانى في الفترة الأخيرة متن انشقاقات بسبب بعض المواقف السياسية.