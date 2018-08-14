موريتانيا.. حزب الصواب يختار “بيرام” مرشحا للرئاسيات المقبلة

قال رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمة إن رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية “إيرا” بيرام ولد الداه ولد عبيدي، الذي أحيل للسجن يوم أمس، سيكون مرشحا عن الحزب للانتخابات الرئاسية 2019.

تصريحات ولد حرمة، جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب اليوم الثلاثاء، للتعليق على إحالة مرشح الحزب للانتخابات البرلمانية بيرام ولد الداه ولد عبيدي للسجن على خلفية شكوى مقدمة من أحد الصحفيين له يتهمه فيها بالإساءة إليه وسبه وتهديده، والتحريض عليه.

وأضاف رئيس حزب الصواب أن قضية مرشح الحزب للانتخابات البرلمانية، والانتخابات الرئاسية 2019، سياسية بدرجة أولي، ألبست شكلا قانونيا، بهدف التأثير على حملة الحزب الانتخابية التي سيطلقها خلال اليومين المقبلين.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة نواكشوط الجنوبية قد أحال أمس الاثنين زعيم حركة “إيرا” الحقوقية غير المرخصة إلى السجن المركزي صحبة أحد أعوانه، على خلفية شكوى مقدمة من الصحفي دداه عبدلله.