موريتانيا.. حزب الوئام يؤكد قدرته على الفوز ببلدية روصو

قال بيجل ولد هميد، رئیس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، إن حزبه قادر على الفوز للمرة الثانية تواليا بمنصب عمدة بلدية روصو.

جاءت تصريحات ولد هميد، خلال مهرجان نظمه حزبه مساء أمس السبت في مدينة روصو جنوبي موريتانيا، حضره قادة الحزب ومناصروه في المدينة الواقعة على الحدود مع السنغال.

وكان حزب الوئام قد تمكن في الانتخابات المحلية الأخيرة من انتزاع منصب عمدة بلدية روصو الحدودية بعد منافسة محتدمة مع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

وأكد رئيس حزب الوئام خلال المهرجان “قدرة حزبه على كسب الرهان والفوز مرة ثانية ببلدية روصو، مذكرا بالإنجازات التي حققها الحزب على مستوى البلدية في مأموريته المنصرمة، معتبرا أنها ستشفع له للفوز بها مرة ثانية.

ولد هميد حذر خلال المهرجان من ضياع أصوات ناخبيه ضمن الأصوات اللاغية، نتيجة كثرة للوائح الانتخابية وتعقيد عملية التصويت، مطالبا مرشحي الحزب بضرورة التحسيس والتعبئة بالعملية الانتخابية.

ويتنافس حزب الوئام ضمن قرابة تسعين حزبا سياسيا في الانتخابات المحلية والتشريعية والجهوية لشهر سبتمبر، وقدمت هذه الأحزاب أزيد من خمسمائة لائحة للتنافس في الانتخابات.