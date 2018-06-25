موريتانيا.. حزب “تواصل” يقدم مساعدات عذائية لقرية “منكوبة”

قدم فريق من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” أمس السبت مساعدات غذائية لسكان قرية “ازرافية” قرب مقاطعة آمرج بولاية الحوض الشرقي.

وشملت المساعدات مختلف المواد الغذائية خاصة الأرز والسكر والزيت والحليب والسمك المعلب، حسب بيان للحزب.

وتمثل هذه المساعدات مبادرة عاجلة على مستوى القسم وقد فتح الحزب مركزيا باب التبرع أمام مناضليه من أجل تسيير قاغلة إغاثة للقرى المتضررة من نقص الغذاء بسبب الجفاف، وفق البيان

وكانت صور وأنباء أكدت وجود حالات وفيات بسبب سوء التغذية في مناطق من ولاية الحوض الشرقي.

وأثارت صور قرية “ازرافيه” الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي ، و حذر المدونون من الخطر الذى يتهدد القرية باعتبارها “منكوبة” ، ولم ترد السلطات الموريتانية حتى الآن .