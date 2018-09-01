موريتانيا.. حزب معارض يتحدث عن “خروقات انتخابية”

أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” إن الحزب سجل عدة خروقات قانونية واختلالات فنية شابت العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى من نهار اليوم.

وقال القيادي في حزب ”تواصل” السالك ولد سيدي محمود، خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب مساء اليوم السبت في نواكشوط، إن هذه الخروقات “وصلت حد الاعتداء على ممثلي الحزب، وطرد بعضهم لاعتراضه على حالات بعينها، وتسرب بطاقات التصويت وشراء الذمم والتصويت بالإنابة .

وأكد أن هذه النماذج ” مثلت الصورة المركبة والمجرَّمة التي تضافرت فيها ارتباكات اللجنة المستقلة وضعفها مع جنون الحزب الحاكم، واعتداءاتهم وجهودهم الحثيثة لتهيئة المكاتب لبيئات تزوير واضحة”وفق تعبيره .

وأضاف ولد سيدي إن “بعض ممثلي الحزب منعوا من دخول مكاتبهم في العديد من المقاطعات في نواكشوط وبعض المدن الداخلية، رغم أنهم يحملون إفادات اعتماد من الحزب، وبطاقات تمثيل من اللجنة المستقلة للانتخابات.

وتحدث ولد سيدي مقدما جملة من الاعتراضات على سير العملية الانتخابية،من بينها توزيع بطاقات التصويت خارج المكاتب، وحالات تصويت بالانابة لغير أصحاب الحاجات الخاصة.