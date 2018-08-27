موريتانيا.. حزب معارض يدعو “لمعاقبة” نواب الأغلبية

دعا القيادي في حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية “تواصل” المعارض، ومرشح الحزب على اللائحة الوطنية في الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية التي تشهدها موريتانيا حاليا، الشيخاني ولد بيب إلى “معاقبة نواب الأغلبية الرئاسية”.

جاء ذلك خلال مهرجان انتخابي نظمه الحزب مساء اليوم الاثنين في مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية، لدعم مرشحيه في الانتخابات الحالية.

وقال ولد بيب إن “نواب الأغلبية لا هم لهم سوى مناصرة الحكومة والموافقة على مشاريعها، وإن آخر ما يفكرون فيه هو المواطن، وإن على المواطن معاقبتهم والتصويت لحزب تواصل”.

وأضاف أن “نواب تواصل كانوا الأقرب إلى الشعب والأكثر تمثيلا له في البرلمان، وأن الشعب يدرك ذلك وسيصنع معجزة في الانتخابات المقبلة”.

ونظم الحزب المعارض مساء اليوم عدة انشطة متزامنة في بعض من مقاطعات العاصمة انوكشوط، شملت تيارت، وتوجنين، وعرفات، والرياض.

وكان حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية “تواصل” ذي الميول الاسلامية، قد تمكن في الانتخابات المحلية والتشريعية الأخيرة، من احتلال المركز الثاني بعد الحزب الحاكم في البرلمان ، وتولي بفعل تلك النتائج زعامة مؤسسة المعارضة، كما نجح في الفوز بعدة بلديات بين نواكشوط والداخل.