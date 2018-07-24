موريتانيا.. حزب معارض يرشح أعضاء مجلس الشيوخ الملغي للانتخابات

أعلن حزب التناوب الديمقراطي (إيناد) اليوم الثلاثاء أنه رشح أعضاء مجلس الشيوخ ، الرافضين للتعديلات الدستورية ، على رأس لوائحه الانتخابية للبرلمان القادم.

وقال الحزب المعارض إنه رشح أعضاء مجلس الشيوخ ، الذى تم حله، إيمانا منه بحماية الدستور وفصل السلطات واحترام القانون ،وفق تعبيره.

ووضع الحزب السناتور السابق الفنانة المعلومة بنت الميداح على رأس اللائحة الوطنية للنساء.

وقالت بنت الميداح إنها ترجو من كل الموريتانيين الأحرار التصويت لها بكثرة، “كي تتمكن من المساهمة في ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون والعدالة والوحدة الوطنية “، وفق تعبيرها.

وتوترت العلاقة بين الحكومة الموريتانية ومجلس الشيوخ عقب إسقاط المجلس تعديلات دستورية سبق وأن أقرتها الجمعية الوطنية، الغرفة الأولى للبرلمان الموريتاني.

ولتجاوز عقبة مجلس الشيوخ، لجأ الرئيس ولد عبد العزيز إلى المادة 38 من الدستور، والتي تتيح له عرض التعديلات على الاستفتاء الشعبي، وهو ما قوبل برفض مجلس الشيوخ وطيف واسع من أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد.

ومن بين التعديلات الدستورية التى صوت عليها الموريتانيون إلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير علم ونشيد البلاد الوطنيين، واستحداث مجالس إدارية للتنمية.