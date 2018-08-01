موريتانيا.. حزب معارض يطالب بحوار يسوي مشاكل الحمالة

طالب حزب اتحاد قوي التقدم المعارض في موريتانيا بفتح باب الحوار مع الحمالة، لإيجاد تسوية دائمة لمشاكلهم .

وقال الحزب في بيان له اليوم الأربعاء، إنه “يدين عجز السلطة الفاضح عن إيجاد تسوية لهذه المشكلة المزمنة، و انحيازها السافر في هذا النزاع الاجتماعي للطرف الأقوى، بدل أن تلعب دور الحكم المنصف”.

وأضاف بيان قوي التقدم إن “إضراب الحمالة يدخل يومه السابع، احتجاجا على معاناتهم المتفاقمة، نتيجة عدم احترام بنود اتفاقيات سابقة، تتعلق بهذا النزاع الاجتماعي .

وكان الحمالة في الموانئ الموريتانية، وبعض الأسواق، قد دخلو الأسبوع الماضي في إضراب عن العمل لمطالبة الجهات المعنية، بتطبيق اتفاق سابق معهم، معتبرين أنهم تعرضوا للكثير من المماطلة.

وفرق قوات الأمن الموريتانية بالقوة الأسبوع الجاري مظاهرات لهم مطالبة بتطبيق الاتفاق.