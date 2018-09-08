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موريتانيا.. حسم آخر مقاعد مدينة “نواذيبو” بعد “صراع قوي”

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 11 دقيقة
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حسم حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد مقعد مقاطعة نواذيبو الرابع بعد صراع مع حزب تكتل القوى الديمقراطية .
وحجز مرشح حزب الكرامة القاسم ولد بلال المقعد الأول بعد حصوله 4923 صوتا، بنسبة 17,5% ، بينما جاء مرشح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية محمد ولد عيه ثانيا بعد حصوله على (4325 صوتا )بنسبة 15% .
مرشح حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” حجز المقعد الثالث بحصوله على 3419 صوتا بنسبة 12,17% .
المقعد الأخير الذى شهد صراعا قويا بين حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية /حركة التجديد ،الذى يقوده ابراهيما صار وحزب تكتل القوى الديمقراطية ، تم حسمه من طرف حزب “صار” ، بفارق 108 أصوات .
وينتظر أن تفرج اللجنة المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية مساء اليوم ، حسب مصدر من داخل اللجنة فى تصريح سابق ل”صحراء ميديا”.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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