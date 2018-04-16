موريتانيا.. حماية المستهلك تطالب بالتعويض عن انقطاع الإنترنت

دعت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك، وسلامة البيئة، شركات الاتصال لتعويض المواطنين عن انقطاعات الانترنت والهاتف خلال الاسابيع الأخيرة.

وقال الامين العام للجمعية الخليل ولد خيري، في ندوة مساء أمس الأحد إن الجمعية ” تدعم وتساند المبادرة التي أطلقها ناشطون للتعويض عن انقطاعات الانترنت والهاتف خلال الاسابيع الأخيرة.

وشهدت موريتانيا خلال الأسابيع الأخيرة، انقطاعات متكررة في خدمات الانترنت، بسبب عطل في الكابل البحري الذي يغذي موريتانيا بالانترنت، قبل أن يتم إصلاحه نها الاسبوع الماضي.

من جانبه قدم أحمد ولد أحمد طالب، صاحب “مبادرة إنصاف المتضررين من انقطاعات الاتصال”، عرضا عن المبادرة وأهدافها، على مستوى التوعية وتحسين جودة الاتصالات، مؤكدا أن المبادرة بصدد إعداد عريضة مطلبية وتقديمها من خلال الجمعية إلى السلطات القضائية.

وطالب ولد أحمد طالب بتعويض كل مستخدمي الاتصال بشهر مجاني من الاتصالات في مقابل الاضرار المادية والمعنوية التي تسبب فيها انقطاع الخدمة خلال الشهر المنصرم.