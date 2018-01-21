موريتانيا: حماية المستهلك تندد بارتفاع الأسعار

نددت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك مساء أمس السبت بارتفاع أسعار المواد الأساسية، “والتي بدأت مع الزيادة المسجلة في أسعار الأرز من النوعيات الجيدة”.

وقالت الجمعية في بيان صحفي إنها تابعت المنحى التصاعدي لأسعار المواد الأساسية منذ بدء العام الحالي، “مما ينذر بتفاقم أزمة الغلاء وتردي الوضع المعيشي للمستهلكين إلى مستويات غير مسبوقة خاصة في ظل استمرار تدهور صرف الأوقية في مقابل اليورو”.

واستنكرت جمعية حماية المستهلك ما سمته “العجز” في تموين دكاكين أمل بالمواد المدعومة منذ أزيد من شهر، “مما انعكس سلبا على الأوضاع المعيشية لمئات المستهلكين الذين يعتمدون على هذه الدكاكين في تلبية احتياجاتهم الضرورية”.

وطالبت الجمعية بالإسراع في تموين “دكاكين أمل” “خاصة في أحياء الضواحي مع العمل على تعميم الدعم ليشمل كل المواد الأساسية دون استثناء بما فيها الألبان والخبز واللحوم” بحسب تعبير الجمعية.