موريتانيا: حملة شبابية للحد من انتشار المخدرات







أطلقت جمعية أمة محمد الخيرية (شباب إيجابي)، بالتعاون مع مشروع الوقاية من النزاعات وترقية الحوار بين الثقافات، برنامج "شباب بلا قيود"، للتوعية عن خطورة المخدرات في الوسط الشبابي .

ويهدف البرنامج للحد من إنتشار المخدرات بين فئات المجتمع خاصة الشباب (المراهق) بإعتباره المستهدف الأول، ساعيا لايجاد وسيلة تواصل فعالة إلى الشباب

ويستهدف مالا يقل عن 2000 شاب على الأقل ، ويقوم بالتحسيس والتوعية على مستوى مكاتب آباء التلاميذ والنوادي الثقافية بإنواذيبو. وسيتم تقسيم النشاط على 3 أيام توعوية.



وسيركز البرنامج على الجانب الإعلامي من خلال وسائل التواصل الإجتماعي الذي يشكل مساحة كبيرة للتواصل مع الشباب عن طريق عرض فيديو توعوي، وأفلام قصيرة لشخصيات شبابية ملهمة حول رسالة البرنامج (ضرر وخطورة المخدرات على النفس والجسم).



ويسعى البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لحماية ووقاية الشباب المستهدف من مخاطر وتداعيات الإدمان والتي من بينها الجريمة، و العنف، التسرب المدرسي، بالإضافة لإشراك مكاتب أباء التلاميذ وشباب نوادي الثقافية في تحملهم لمسؤولية إيصال عملية التحسيس .