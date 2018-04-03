موريتانيا.. حملة لتفتيش الصيدليات للبحث عن الأدوية المزورة

بدأت لجنة تفتيش شكلتها السلطات الموريتانية اليوم الثلاثاء حملة واسعة فى مختلف الصيدليات ، لمعرفة مصادر شراء الأدوية .

وقامت اللجنة بتفتيش الصيدليات المقابلة لمركز الاستشفاء الوطني ، لللبحث عن الأدوية المزورة ، والأدوية منتهية الصلاحية .

وشكلت السلطات الموريتانية لجنة تفتيش عن الأدوية تضم المفتش العام للصحة ومدير الصيدلة وقائد الدرك المختلطة ومدير التحقيقات ورئيس الرقابة فى الجمارك .

وثار الجدل فى وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي ، بعد الحديث عن وجود أدوية مزورة فى الصيدليات ، كما كثر الحديث عن تهريب الأدوية.

وأصدرت وزارة الصحة الموريتانية الأسبوع الماضي تعميما يقضى بسحب نوعية من أدوية “باراستامول” و”ابروفين” من الصيدليات، بحجة انتهاء الصلاحية أو زيادة الجرعة المطلوبة.

وأكدت مصادر من إدارة الصيدلة والمخابر ل”صحراء ميديا” أن هذا الإجراء هو أسبوعي ، وتقوم به الوزارة للحرص على سلامة المواطنين.

وأوضح المصدر أن هذا التعميم يتم توزيعه على الولاة والحكام من أجل حماية المواطنين ، من نوعية محددة من الأدوية لا تتوفر فيها الشروط اللا زمة لسلامة المواطنين، حسب تعبيره.