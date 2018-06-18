أخبارصحة

موريتانيا.. حملة لحماية آلاف الأطفال من سوء التغذية

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 دقيقة
0

أطلقت وزارة الصحة الموريتانية بالتعاون مع اليونيسف، اليوم الاثنين، الحملة الوطنية للكشف عن سوء التغذية وإعطاء جرعات فيتامين ( أ) ومضادات الطفيليات المعوية للأطفال.

وتهدف الحملة التي انطلقت من مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية، إلى محاربة سوء التغذية لدى الأطفال، من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات،
كما تسعي الحملة لتوزيع فيتامين ( أ ) ومضادات الديدان المعوية، على حوالي 630 ألف طفل، على عموم التراب الموريتاني، من خلال الاستعانة بـ 2000 عون صحي، من المصادر البشرية إضافة إلى 120 من المشرفين طيلة الحملة، التي تتواصل لمدة أربعة أيام.
ودعت الجهات الصحة خلال انطلاق الحملة، المواطنين للبقاء في منازلهم للاستفادة من الحملة المذكورة، مؤكدة ضرورة التواجد في المراكز الصحية لحصول الأطفال على هذه الجرعات، في حال عدم وصول الفرق الصحية لمنازلهم.

اظهر المزيد
Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

مقالات ذات صلة

منذ 1 ساعة
39

تجهيزات يابانية لتعزيز السلامة في مطارات موريتانيا

منذ 8 ساعات
204

موريتانيا .. أزيد من 50 ألف مترشح لامتحان “الباكلوريا”

منذ 11 ساعة
523

تونس .. مبادرة لاستضافة دول المغرب العربي “مونديال 2030 “

منذ 12 ساعة
157

موريتانيا ..توقعات بتعليق الإنترنت الخلوي أيام “الباكلوريا”