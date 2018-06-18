موريتانيا.. حملة لحماية آلاف الأطفال من سوء التغذية

أطلقت وزارة الصحة الموريتانية بالتعاون مع اليونيسف، اليوم الاثنين، الحملة الوطنية للكشف عن سوء التغذية وإعطاء جرعات فيتامين ( أ) ومضادات الطفيليات المعوية للأطفال.

وتهدف الحملة التي انطلقت من مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية، إلى محاربة سوء التغذية لدى الأطفال، من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات،

كما تسعي الحملة لتوزيع فيتامين ( أ ) ومضادات الديدان المعوية، على حوالي 630 ألف طفل، على عموم التراب الموريتاني، من خلال الاستعانة بـ 2000 عون صحي، من المصادر البشرية إضافة إلى 120 من المشرفين طيلة الحملة، التي تتواصل لمدة أربعة أيام.

ودعت الجهات الصحة خلال انطلاق الحملة، المواطنين للبقاء في منازلهم للاستفادة من الحملة المذكورة، مؤكدة ضرورة التواجد في المراكز الصحية لحصول الأطفال على هذه الجرعات، في حال عدم وصول الفرق الصحية لمنازلهم.