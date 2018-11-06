موريتانيا.. حملة لمكافحة حرائق المراعي

أطلقت السلطات الموريتانية في ولاية كيديماغة جنوب شرقي موريتانيا، حملة للتحسيس و مكافحة الحرائق الريفية، والحفاظ على الغطاء النباتي.

الحملة التي انطلقت مساء أمس الاثنين ببلدات ” ساغو سيري” و”جيكوني” و” كمو” التابعة لمقاطعة غابو، شهدت توزيع بعض التجهيزات و المعدات المساعدة على إخماد الحرائق.

ودعا والي غيدي ماغه اديالو عمار آمادو المنتخبين المحليين، و ممثلي البلديات، و رؤساء الروابط البيئية و أئمة المساجد لتوعية المواطنين حول خطورة الحرائق على المناطق الرعوية و انعكاساتها السلبية على الثروة الحيوانية.

وتستهدف الحملة المناطق التي تحتوي على أهم مخزون رعوي في الولاية، وستتوسع لاحقا لتشمل عدة قرى في مقاطعة غابو ذات الأهمية الاستراتيجية من الناحية الرعوية في موريتانيا.

وسبق للحكومة الموريتانية أن أطلقت خلال الأسابيع الأخيرة حملات لمكافحة الحرائق والمحافظة على المراعي، في ولايات الضفة والشرق الموريتاني حيث تصنف هذه الولايات كمخزون للثروة الحيوانية والمراعي.