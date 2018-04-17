نواكشوط.. حوار سياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

أعلن اليوم الثلاثاء، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن عقد “الحوار السياسي المنتظم بين موريتانيا، والاتحاد الأوربي”.

وجاء في بيان صادر في ختام الاجتماع أن الحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوربي، ينعقد بموجب اتفاقية كوتونو التي تحدد إطار العلاقات ما بين الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا، والكاريبي، والمحيط الهادئ.

وأضاف البيان المشترك أن الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، استعرضا خلال الاجتماع “المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد البيان أن المشاركين، في نهاية اللقاء شددوا على أهمية مواصلة الحوار، “الذي يشكل إطارا للتبادل الهادئ، والمثمر بين موريتانيا والاتحاد الأوربي” حسب تعبير البيان.

وترأس الاجتماع الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين، بحضور وزراء العدل، والتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية والموريتانيين في الخارج، والأمين العام المساعد للحكومة، والمدير المساعد لديوان الوزير الأول، ومستشار الوزير الأول المكلف بالاتصال، بالإضافة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة الإسبانية.