موريتانيا.. خبراء يبحثون سبل التعريف بالاسلام عبر إذاعات افريقيا

أعلنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو أنها ستعقد فاتح الشهر المقبل، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط لقاء للخبراء، حول سبل تطوير برامج التعريف بالإسلام بإذاعات الدول الإفريقية .

ويهدف الاجتماع إلى التوعية بأهمية دور البرامج الإذاعية في التعريف بالإسلام وحضارته ، وتفعيل دور الإعلاميين الإذاعيين في مواجهة التطرف والغلو، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال، والتعريف بالمتطلبات الفنية والمعرفية لتطوير البرامج الإذاعية الخاصة بالتعريف بالإسلام.

اللقاء تنظمه الإيسيسكو بالتعاون مع اتحاد الإذاعات الإسلامية، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم، وإذاعة موريتانيا.

ويتضمن برنامج اللقاء مناقشة عدة محاور منها، الإعلام السمعي في ظل تطور الإعلام الجديد الإمكانيات والتحديات، وعرض تجارب الدول المشاركة في نشر الإسلام والتعريف بقيمه السمحة، ومتطلبات تطوير البرامج الإذاعية للتعريف بالإسلام و نشر ثقافة الوسطية والاعتدال.

ويشارك في الاجتماع إعلاميون إذاعيون يمثلون عددا من الدول الإفريقية الأعضاء الناطقة باللغة الفرنسية.