موريتانيا.. خمسة قتلى بسبب أمطار غزيرة شمال البلاد

قُتل خمسة أشخاص من أسرة واحدة، صباح اليوم الأربعاء، بعد أن تسببت أمطار غزيرة في انهيار عريش يقطنون فيه، في قرية اتواجيل، في أقصى شمالي موريتانيا.

وقال مراسل « صحراء ميديا » في ولاية تيرس الزمور إن أمطاراً غزيرة شهدتها المنطقة وصلت في بعض الأحيان إلى 74,5 ميليمتراً.

وكانت هذه الأمطار مصحوبة برياح قوية، تسببت في انهيار عريش كانت تنام تحته أسرة ليقتل خمسة أشخاص من أفرادها.

ونقل المراسل عن مصادر محلية أن العريش مصنوع من قطع حديدية كبيرة كانت تستخدم في صناعة السكة الحديدية لقطار نقل معادن الحديد، وتم إلصاقها فيما بينها بالطين.

وقد تسببت الأمطار والرياح في انهيار العريش الذي يقع في قرية اتواجيل، على بعد 80 كيلومتراً من مدينة ازويرات.