أخبار

موريتانيا.. دعوات للحد من حوادث السير

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 2 دقيقتين
0

نظم عدد من الشباب الموريتاني، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية في قرية “الغشوات” التي شهدت يوم الجمعة الماضي حادث سير راحت ضحيته أسرة كاملة.

ودعا الشباب الذين ينشطون في حملة “معا للحد من حوادث السير”، الحكومة الموريتانية إلى الحد من حوادث السير التي تشهدها البلاد.

وطالب المحتجون بتوفير فرق إنقاذ وإسعاف بكامل التجهزات على طول طريق الأمل، وإصلاح وترميم المقاطع المتهالكة من الطريق، وتفعيل نقاط التفتيش، وضبط وتنظيم حركة الشاحنات، للحد من الحوادث التي تشهدها الطريق بشكل شبه يومي.

وتوفي رجل وزوجته وابنتهما البالغة من العمر ستة أشهر في حادث سير وقع صباح الجمعة، بالقرب من قرية الغشوات، في بلدية آوليغات التابعة لمقاطعة واد الناقة شرق العاصمة نواكشوط.

وكانت الأسرة على متن سيارة صغيرة الحجم، عندما ارتطمت بها شاحنة محملة بالبضائع، وقد أرجع شهود عيان سبب الحادث إلى ما قالوا إنه “الحمولة الزائدة”.

اظهر المزيد
Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

مقالات ذات صلة

منذ 5 ساعات
870

المكتب التنفيذي للحزب الحاكم يجتمع لإصدار الترشحات

منذ 5 ساعات
85

موريتانيا.. دعوات وزارية للتسجيل على اللائحة الانتخابية

منذ 9 ساعات
351

موريتانيا.. عزيز في تركيا لحضور تنصيب اردوغان

منذ 19 ساعة
1٬465

موريتانيا.. ترشحيات الحزب الحاكم بين يدي الرئيس