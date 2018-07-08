موريتانيا.. دعوات للحد من حوادث السير

نظم عدد من الشباب الموريتاني، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية في قرية “الغشوات” التي شهدت يوم الجمعة الماضي حادث سير راحت ضحيته أسرة كاملة.

ودعا الشباب الذين ينشطون في حملة “معا للحد من حوادث السير”، الحكومة الموريتانية إلى الحد من حوادث السير التي تشهدها البلاد.

وطالب المحتجون بتوفير فرق إنقاذ وإسعاف بكامل التجهزات على طول طريق الأمل، وإصلاح وترميم المقاطع المتهالكة من الطريق، وتفعيل نقاط التفتيش، وضبط وتنظيم حركة الشاحنات، للحد من الحوادث التي تشهدها الطريق بشكل شبه يومي.

وتوفي رجل وزوجته وابنتهما البالغة من العمر ستة أشهر في حادث سير وقع صباح الجمعة، بالقرب من قرية الغشوات، في بلدية آوليغات التابعة لمقاطعة واد الناقة شرق العاصمة نواكشوط.

وكانت الأسرة على متن سيارة صغيرة الحجم، عندما ارتطمت بها شاحنة محملة بالبضائع، وقد أرجع شهود عيان سبب الحادث إلى ما قالوا إنه “الحمولة الزائدة”.