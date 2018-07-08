موريتانيا.. دعوات وزارية للتسجيل على اللائحة الانتخابية

دعت وزيرة الزراعة لمينه بنت القطب ولد أمم، اليوم الأحد، المواطنين الموريتانيين للتسجيل في اللوائح الانتخابية من خلال الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي الذي تجريه اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حاليا.

وقالت بنت امم، خلال مهرجان بمدينة الطينطان شرقي موريتانيا، إن التسجيل على اللوائح الانتخابية ضروري لممارسة الحق وأداء الواجب الوطني، والمشاركة في الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المقبلة في ظروف شفافية وذات مصداقية.

وأكدت الوزيرة أن اللوائح الانتخابية القديمة أصبحت لاغية، “وذلك لضمان الحصول على ناخبين حقيقيين بغض النظر عن انتمائهم السياسي ” حسب تعبير الوزيرة.

وشكلت الحكومة الموريتانية، أمس السبت، بعثات وزارية لتحسيس المواطنين حول “أهمية الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي” الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.