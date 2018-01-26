موريتانيا: دعوة رسمية لحماية مخزون موريتانيا من الاخطبوط

دعا وزيرالصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقة اليوم الجمعة إلى حماية مخزون موريتانيا الاستراتيجي من الاخطبوط .

وحث الوزير العاملين فى المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد فيه إلى مضاعفة الجهود للمحافظة على الثروة البحرية وإبقائها بمنأى عن الإفراط في الاستغلال الذي يتهدد الأصناف الأهم منها.

وأبرز ولد الشروقة خلال زيارته اليوم المعهد الدور الذي يضطلع به المعهد ضمن منظومة تسيير الثروة البحرية، كونه “مصدر المعلومات الضرورية للتسيير و الاستغلال المستديم للموارد و البيئة البحرية”.

وقال إن هذا الدور تعاظم وتضاعف مع اعتماد القطاع نظام التسيير بالحصص ضمن ما أسماها “استراتيجية التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015-2019.”

وأكد الوزير التزام الدولة بدعم المعهد بما يحتاجه من وسائل وإمكانيات لأداء وظائفه على الوجه المطلوب، داعيا إلى تعزيز المكانة التي يحظى بها المعهد كمرجع لبحوث المحيطات والصيد على المستويين الإقليمي والدولي