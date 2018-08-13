موريتانيا.. دعوة لإنجاح الانتخابات بعيدا عن “الشد والجذب”

دعا رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، محمد فال ولد بلال، الأحزاب السياسية إلى “الابتعاد عن الشد والجذب”، والمشاركة في إنجاج العملية الانتخابية.

جاءت دعوة ولد بلال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في مقر اللجنة، أكد خلاله أن اللجنة منفتحة على جميع الأحزاب السياسية المشارِكة في الاستحقاقات المقبلة، وأنها على مسافة واحدة من الجميع .

وأوضح رئيس اللجنة، أن الانتخابات التي ستجري فاتح سبتمبر، غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حيث سيتم إجراء خمس استحقاقات في وقت واحد، هي النيابيات بلوائحها الوطنية، والجهوية، والنسائية، والبلديات، و المجالس الجهوية .

وأشار ولد بلال إلى أن هذه الانتخاب تتميز كذلك بعدد اللوائح غير المسبوق ومشاركة 98 حزبا سياسيا قدموا 143 لائحة للانتخابات البلدية، و67 لائحة جهوية و109 لائحة مقاطعية، و96 لائحة نيابية، و87 لائحة للنساء .

وقال إن بطاقة الناخب ستتم طباعتها في الخارج؛ نظرا لتوفر شروط الأمان كما سيتم استيراد صناديق الاقتراع الكافية لعدد المكاتب الذي تجاوز في هذه الانتخابات 4035 مكتبا انتخابيا؛ لأن عدد الناخبين يجب أن لا يتجاوز في المكتب الواحد 500 ناخب .

وأشار رئيس اللجنة أن اللجنة لديها اتصال بكل الأحزاب السياسية، وتفتح وحوارا مع الجميع خاصة فيما يتعلق بتمثيل الأحزاب في مختلف مكاتب التصويت”.