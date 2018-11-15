موريتانيا.. دعوة لجمع وتدوين الأمثال الشعبية

احتضنت قاعة العروض والمحاضرات بالمركز الثقافي المغربي ليل الأربعاء/الخميس ندوة ثقافية حول الأمثال والحكايات الشعبية واستخدامهما كوسيلة لنقل المعارف وترسيخ القيم الفاضلة بين المجتمعات.

وتضمنت الندوة محاضرة ألقاها رئيس منظمة حكواتيو الصحراء (منظمة مستقلة) يحيى ولد الراجل، تطرق خلالها إلى ضرورة إدخال هذه الثقافة الشعبية في العالم الافتراضي.

ودعا ولد الراجل إلى جمعه وتدوين الأمثال والحكايات الشعبية ونشرها لتكون مرجعا في متناول الجميع، لمنعها من الاندثار الذي يهددها في الوقت الراهن.

وتحدث المخاضر عن ضرورة إنجاز برامج من أجل الحفاظ على هذا الموروث التراثي من خلال إلقاء حكايات شعبية في ملتقيات محلية ودولية،

وقال مدير المركز الثقافي المغربي بنواكشوط سعيد الجوهري أن فن الحكايات يعد إحدى روافد الثقافة الموريتانية الشعبية، التي ظلت لفترة طويلة تلعب دورها في الحفاظ على هذا المخزون الحضاري والثقافي الهام .

وأبرز أن الحكايات والأمثال الشعبية في موريتانيا، تأثرت بالواقع الجغرافي الشاسع والفضاء الثقافي الغني، مما افسح المجال للمخيلة لنسج العديد من الحكايات التي انتشرت وتناقلها الرواة عبر الحقب والازمان، متضمنة، دروسا وقيما ومثلا تنم عن مدى ثراء و تنوع المخزون التراثي الموريتاني.