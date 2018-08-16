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موريتانيا.. دعوة للاستعانة بالمساجد للتحذير من حوادث السير

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 2 دقيقتين
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Picture dated on February 07, 2008 shows the big central Saudi Mosque (donated by Saudi Arabia) in Nouakchott. AFP PHOTO GEORGES GOBET (Photo credit should read GEORGES GOBET/AFP/Getty Images)

دعت حملة “معا للحد من حوادث السير” في موريتانيا، إلى توحيد خطبة الجمعة المقبلة، في كل المساجد، وتخصيص هذه الخطبة للتحذير من حوادث السير.

وقام نشطاء الحملة بتسليم رسائل بهذا الخصوص إلى مكتب وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي، وإلى الأمين العام لرابطة العلماء الموريتانيين، وكذلك إلى رئيس الاتحاد الوطني للأئمة في موريتانيا.

وقد ذكَّرت الرسائل بأهمية التطرق لحوادث السير في الدروس الدينية، والمواعظ وفي خطب الجمعة، وخاصة في هذه الفترة التي تتزامن فيها ثلاث مناسبات  ومواسم تكثر فيها حوادث السير : أيام العيد؛ موسم الخريف؛ موسم الانتخابات.

كما اتفقت الحملة مع نادي “البراكنة” على وضع ملصقات أقمصة اللاعبين تدعو إلى الحد من حوادث السير، ووضع ملصقات أخرى على الحافلة الخاصة التي سينتقل عليها لاعبو الفريق إلى ولاية لبراكنة للمشاركة في بعض المباريات هناك.

كما سجل لاعبو الفريق رسائل صوتية بكل اللغات الوطنية تدعو إلى التخفيف من السرعة والحمولة وتنصح بوضع حزام الأمان أثناء السفر.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

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