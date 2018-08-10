موريتانيا.. دعوة لمنع التحايل على قرار “الحمولة الزائدة”

قالت حملة “معا للحد من حوادث السير” إن بعض سيارات النقل، تتحايل على قرار السلطات الموريتانية المتعلق بمنع الحمولة الزائدة في المحاور الطرقية.

وأضاف نشطاء الحملة في بيان لهم اليوم الجمعة، إنهم سجلوا حالات تحايل شاركت فيها سيارات وعربات تجرها الحمير، بعد تجاوزها نقاط التفتيش المعهودة.

وأكد البيان أن بعض السيارات تحط حمولتها القانونية وركابها بعد تجاوز نقاط التفتيش، وتعود أدراجها للعاصمة، قبل أن تصل سيارات أخري بحمولة قانونية وتتقاسم حمولة السيارة المذكورة وركابها، ما يعني بأن السيارات الثلاث قد أصبحت بحمولة زائدة غير قانونية” .

وقام نشطاء من الحملة بجولة في الطرق الحيوية، وذلك من أجل مراقبة مدى الصرامة في تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا.

وأكد نشطاء حملة معا للحد من حوادث السير أنهم ابلغوا الدرك بتلك المخالفات، وتعهدوا بالاتصال بنقاط التفتيش على طريق الأمل لمنع تلك التجاوزات.

وأشار البيان إلى أن السيارات الخارجة من نواكشوط تلتزم بشكل واضح بحجم الحمولة المسموح بها،قبل وصولها لنقاط التفتيش.

وكانت السلطات الموريتانية، قد اتخذت قرارا الأسبوع الماضي بمنع الحمولة الزائدة للسيارات الخارجة من العاصمة نواكشوط، وذلك على خلفية بعض حوادث السير التي تم تسجيلها في الأيام الأخيرة، والتي أودت بحياة العديد من الأشخاص.