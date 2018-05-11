موريتانيا.. دورة طارئة للمجلس الأعلى للقضاء الأربعاء المقبل

أفاد مصادر خاصة لصحراء ميديا، أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، دعا أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، لدورة طارئة يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت المصادر أن الدعوة لهذه الدورة، تأتي تزامنا مع تقاعد وشيك لبعض القضاة، في عدد من محاكم البلاد؛ وشغور بعض الغرف على المستوي المحكمة العليا.

وأكدت المصادر التي نقلت الخبر لصحراء ميديا أن “أروقة المحكمة العليا تشهد خلافات حادة بين بعض القضاة، ورئيس المحكمة”.

وبحسب تلك المصادر فإن الدورة الطارئة للمجلس الأعلى للقضاء، من المتوقع أن تقر تحويلات ، كان وزير العدل السابق ابراهيم ولد داداه قد برمجها في الجلسة السابقة، لكن خلافه مع الوزير الاول، حال دون تقديمها للمجلس في دورته العادية السنة الماضية.