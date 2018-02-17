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موريتانيا: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فى نواكشوط

Ahmedou Cherif El Mokhtar منذ 1 دقيقة
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وصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، اليوم السبت إلى نواكشوط ، للمشاركة فى اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحادية الدولية لكرة القدم.

وتحتضن العاصمة  الموريتانية نواكشوط اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم على مدى يومين .

وتعد العاصمة الموريتانية ثالث عاصمة أفريقية تحتضن الاجتماع الأكبر للفيفا، بعد العاصمة الإثيوبية، وعاصمة جنوب أفريقيا.

واستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مطار نواكشوط الدولي أم التونسي من طرف وزير الشباب والرياضة محمد ولد جبريل، ورئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم أحمد ولد يحي.

وتعد هذه المرة الثانية التى يزور فيها رئيس الاتحاد الدولي موريتانيا، منذ توليه دفة قيادة أكبر اتحاد دولي لكرة القدم فى العالم.

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Ahmedou Cherif El Mokhtar

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