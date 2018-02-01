موريتانيا: رئيس البرلمان يشيد بخطة الحكومة لمواجهة الجفاف

أشاد رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية محمد ولد أبيليل “بما تضمنه قانون المالية الأصلي، من اهتمام بالتداعيات المتوقعة لنقص التساقطات المطرية، الذي سجل في موسم الخريف الماضي.

ولد ابيليل الذي كان يلقي ليل البارحة خطابا بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية الأولي العادية لسنة 2018، أضاف أنه “واثق من أن الحكومة، ستتمكن من التنفيذ المحكم للخطة الاستعجالية، الهادفة لمواجهة آثار هذا النقص، خصوصا على المنمين والمزارعين وعلى الثروة الحيوانية للبلد”.

واختتمت الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2017/2018، ليل البارحة، وكانت الأولى من نوعها منذ تطبيق نظام الدورات البرلمانية الجديد، بعد إلغاء مجلس الشيوخ.

رئيس البرلمان الموريتاني قال في خطابه إن “الجمعية الوطنية صادقت خلال دورتها الحالية، على تسعة مشاريع قوانين نظامية، تنفيذا لمقتضيات الاتفاق السياسي بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.

و أشار إلى أن مشاريع القوانين هذه تعتبر ” تنفيذا أمينا لمقتضيات الاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 20 أكتوبر 2016.”

وشهدت هذه الدورة، مناقشة التقرير السنوي للوزير الأول، حول نشاط الحكومة خلال السنة المنصرمة، وعرضه للخطوط العامة لبرنامجها للسنة الحالية.

كما ناقشت وأجازت مشروعي قانوني المالية الأصلي لسنة 2018، والمعدل لسنة 2017، وناقشت وأقرت عشرات النصوص، في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.