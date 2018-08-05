موريتانيا.. رئيس الحزب الحاكم يدعو لتطبيق قوانين السير

دعا رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، سيدي محمد ولد محم، “رجال أمن الطرق إلى إلزام الجميع بقوانين السير واتخاذ كل تدابير السلامة”.

دعوة ولد محم جاءت اليوم الأحد خلال تغريدة له على حسابة في تويتر قدم من خلالها التعازي باسم منتسبي الحزب لذوي ضحايا الحوادث التي شهدتها المحاور الطرقية في موريتانيا خلال اليومين الماضيين.

وخلفت حوادث السير خلال اليومين الماضيين أزيد من خمسة وعشرين ضحية بين قتيل وجريح، على طرق نواكشوط نواذيبو، ونواكشوط بوتلميت.

رئيس الحزب الحاكم دعا كذلك “كل مستخدمي الطرق إلى تفادي السرعة الزائدة”، وأضاف في تغريدته أن “السلامة الطرقية هي وعي وثقافة قبل أن تكون بنية تحتية”.

وكان المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة، قد انتقد اليوم السبت وضعية الطرق الموريتانية معتبرا أن حالتها المزرية تسببت في زهق الكثر من الأرواح في الآونة الأخيرة.