موريتانيا.. رئيس الحزب الحاكم يرحب بمشاركة المعارضة فى الانتخابات

رحب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ، الحزب الحاكم فى موريتانيا ، سيدي محمد ولد محم اليوم السبت بقرار المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المشاركة فى الانتخابات المقبلة ، مشيرا إلى أن القرار هو “رسالة صريحة إلى من لم يحسم قراره بعد”.

وأوضح رئيس الحزب الحاكم فى تغريدة له أن “منظومة موريتانيا الانتخابية توفر متطلبات الشفافية فوق ماهو مطلوب بالمعايير الدولية “.

وقال ولد محم إن موريتانيا حققت كل ذلك بإرادة سياسية وطنية للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ، عن طريق تراكم حوارات وطنية” ، وفق تعبيره.

وأعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ، أكبر تجمع لأحزاب المعارضة الموريتانية اليوم السبت مشاركته رسميا فى الانتخابات القادمة ، مؤكدا أنه سيقدم طعنا فى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التى تم تعيينها مؤخرا ، “لعدم شرعيتها”.

وقال الرئيس الدوري للمنتدى محمد ولد مولود إن المنتدى سيشارك فى الانتخابات القادمة ، وسيمنع تزويرها ، معتبرا أن اللجنة المستقلة للانتخبات “غير شرعية لأنها تضم طرفا واحدا وليست وطنية ولامشروعة لأنها أقصت أغلب أطياف المعارضة ” ، وفق تعبيره.