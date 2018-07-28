موريتانيا.. رئيس الحزب الحاكم يشيد بمواقف بعض النواب من الترشيحات

‏أشاد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ، الحاكم فى موريتانيا ، سيدي محمد ولد محم اليوم السبت ، بالانضباط الحزبي للنواب الخليل ولد الطيب و محمد فال ول عيسى ، بعد حلولهم فى مراكز متأخرة من لوائح الحزب الحاكم .

وقال ولد محم فى تغريدة له رسالة “إلى كل الذين استحقوا الترشيح والصدارة بجدارة ولم نوفق في تكليفهم أو وضعهم في الموقع المناسب” ، وفق تعبيره.

وأكد ولد محم أن موقف النواب يعتبر درسا “في الحزبية والنضال” ، مشيدا بكل من وقف نفس الموقف ، على حد تعبيره.

وقال النائب البرلماني الخليل ولد الطيب اليوم السبت إن احتلال إسمه الرقم 17 فى اللائحة الوطنية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ، الحاكم فى موريتانيا ،تم بالتشاور بينه مع القيادة السياسية .

وشدد ولد الطيب فى تصريح ل”صحراء ميديا” إلى أن رقم 17 “يعتبر وسام شرف له” ، مشيرا إلى أنه كمناضل فى الحزب يراعي أنه أول من يضحي وآخر المستفيدين ، حسب تعبيره .

وكشف الحزب الحاكم فى وقت متأخر من مساء أمس الخميس عن لوائحه المشاركة فى النيابيات ، وجاء وزير الخارجية السابق حمادي ولد اميمو على رأس اللائحة الوطنية المكونة من 20 مرشحا ، بينما احتل الخليل ولد الطيب الرقم 17