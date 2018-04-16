موريتانيا.. رئيس الحزب الحاكم يوضح موقف الموالاة من « الحوار السري »

قال سيدي محمد ولد محم، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، إن الموالاة دخلت في « حوار سري » مع منتدى المعارضة لأن الأخير « فضل ذلك »، مشيراً إلى أن اتفاقاً بين الطرفين أوشك على أن يتم توقيعه.

ولد محم الذي يتحدث في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين بمقر الحزب الحاكم، قال: « لقد توصلنا لاتفاق مع المنتدى وكان من المفروض أن يتم توقيعه »، ولكنه حمل مسؤولية فشل المفاوضات للمعارضة.

وبخصوص دخول الموالاة في « حوار سري » مع المعارضة، قال ولد محم إنهم في الموالاة يفضلون « الحوار في العلن »، قبل أن يضيف: « ولكننا نقبله في السر إذا كانت المعارضة تفضل ذلك ».

وتدافعت المعارضة والموالاة مسؤولية فشل الاتصالات السرية التي جرت بينهما، وذلك بعد أن تم تسريب وثيقة الاتفاق للإعلام المحلي من طرف « جهة مجهولة ».

وسبق أن جرت العديد من المحاولات لتنظيم حوار بين النظام والمعارضة، خلال السنوات العشر الأخيرة، ولكنها جميعها باءت بالفشل في أن تجمع كافة الطيف السياسي.